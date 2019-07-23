خالفت شروط الترخيص.. إغلاق 3 صيدليات في السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في السويس، أمس الاثنين، حملة على الصيدليات بحي عتاقة وقطاع السخنة جنوب المحافظة، للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وسلامة العقاقير، والتحقق من شخصيات العاملين فيها.

ونفذت الدكتورة مريم سلامة مدير الصيدليات بصحة السويس قرارات إغلاق 3 صيدليات بنطاق السخنة، وصيدلية أخرى بحي عتاقة لعدم تلافي أصحابها مخالفات شروط الترخيص الصيدلي.

وكلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق للصيدليات المخالفة، بالتنسيق مع ادارة المرافق بحي عتاقة وقسم الشرطة عتاقة.

وكانت الدكتورة مروة محمد مدير إدارة التفتيش، قررت إغلاق الصيدليات الأربع لوقوع مخالفات بهذه الصيدليات، واتخذت الإجراءات القانونية حيال غلقها، وجرى تنفيذ القرارات لعدم تلافي أوجه القصور، التي أخلت بشروط الترخيص.​