محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا لاتفاق حول موازنة اتحادية لمدة عامين.
ويأتي الاتفاق، الذي لا يزال بحاجة إلى تمريره من جانب الكونجرس، فيما قالت وزارة الخزانة إن أموال الحكومة الاتحادية قد تنفد بحلول سبتمبر ما لم يتوصل المشرعون لاتفاق قبل عطلتهم الصيفية.
كما يحد الاتفاق من فرص إغلاق آخر لمؤسسات الحكومة الأمريكية.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات إن الاتفاق لا يتضمن عقبات وهو "تسوية حقيقية".
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.