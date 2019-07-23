تنفيذ 58 حكمًا ورفع 288 حالة إشغال بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أعدت فرقة الطالبية والعمرانية بقطاع غرب الجيزة حملة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم العمرانية. أسفرت الحملة التي ترأسها المقدم محمد غراب وكيل الفرقة عن ضبط مسجلين اثنين خطرا و4 قطع سلاح ناري وأبيض وتنفيذ 58 حكما قضائيا متنوعا. Advertisements كما تم ضبط متهمين اثنين بالاتجار في المخدرات وحجز دراجتين ناريتين مخالفتين وإزالة ورفع 288 حالة إشغال طريق متنوعة. شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق ورجال الحماية المدنية. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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