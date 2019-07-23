كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة نيويورك السابق يشن هجوماً حاداً على نظام الملالي ويؤكد على ضرورة المواجهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنّ رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، هجوما حاداً على من يشترون النفط الإيراني من نظام الملالي، مؤكدا أنهم يشاركون في أعمل القتل والإرهاب.

وخاطب "جولياني"، أعضاء مجاهدي خلق قائلا: «عندما يُكتَب التاريخ ستسجل أسمائكم كمناضلين في درب الحرية أنقذتم الشعب الإيراني من القمع بدمائكم وبدموعكم، مضيفا: العديد من أحبائكم قتلوا على يد النظام الإيراني، أنتم ستكونون مناضلي درب الحرية".

واتهم "جولياني" خميني خامنئي وروحاني بأنهم قتلة ملطخة يديهم بدماء مئات الآلاف من البشر، قائلا:علينا أن ننهض ونقول: كفى القمع والقتل وليرحل هذا النظام

ولفت إلى أن النظام الإيراني قتل ما لا يقل عن 120،000 من أعضاء المقاومة، من بينهم 52 مجاهدًا في مخيم أشرف في يوم واحد، وفي عام 1988 قتلوا أيضًا 30،000 شخص.

Advertisements

وطالب "جولياني" من الحكومات الأوروبية أن تنهض وتستيقظ وتستعيد كرامتها، قائلا: يجب أن تستيقظ الدول التي تجلب لنا الديمقراطية، كيف يمكن لقادة هذه الدول أن يتجاهلوا ويتغاضو عن القتل الجماعي؟ يجب أن ينتهي هذا التجاهل المخزي أمام الملالي.

وأضاف: "أقول للزعماء الأوروبيين أنه يمكنكم أن تصبحوا مناضلين من أجل الحرية، لكنكم تبحثون عن المال الآن، مال ملوث بدم، كيف يمكنكم مساعدة النظام الإيراني وأكبر راع للإرهاب في العالم؟ عندما تمنحهم المال وهذا ما فعلته إدارة أوباما ، فإنكم تساعدون القتلة".

وأكد عمدة نيويورك السابق أن النظام الإيراني هو أكبر راع للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن هناك بديلاً لهذا النظام الإرهابي ممثلا في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة الزعيمة مريم رجوي، التي ندعمها في خطتها الخاصة بمستقبل النظام الإيراني.

وجاءت تصريحات جولياني ضمن فعاليات، المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية العام، الذي أقيم في أشرف الثالث، مقر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا على مدار خمسة أيام وضم تجمعات وفعاليات بداية من يوم 11 يوليو واستمر إلى يوم 15يوليو 2019.

