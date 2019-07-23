عمال الحراسة والنظافة بالتعليم يحتجون ضد “السخرة”

قرر عمال الحراسة والنظافة بالتعليم بجهة الرباط سلا والقنيطرة، الاحتجاج يوم غد الثلاثاء، أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالرباط، ضد ما أسموه”السخرة” و”الاستغلال”.

وقال المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة، المنضوي تحت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في بلاغ له، إن “عمال الحراسة والنظافة بقطاع التعليم يعيشون أوضاعا مزرية، تتميز بالحيف والاستغلال الفاحش، في غياب تام لاحترام مواد مدونة الشغل على علاتها”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “عمال الحراسة والنظافة، يعانون من خرق سافر للقوانين المعمول بها، من طرف وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية؛ في الوقت الذي يؤدي فيه هؤلاء العمال والعاملات دورا مهما في أمن المؤسسات التعليمية العمومية وتأمين العاملين بها بالإضافة إلى مهام أخرى”.

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وأشار المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة، إلى أن “الدولة تملصت من توظيفهم بمبرر حذف السلالم الدنيا وتفويض عقد صفقات التشغيل مع مقاولات خاصة، للوزارة الوصية على القطاع”.

وحمل المكتب الجهوي لعمال الحراسة والنظافة، المنضوي تحت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، المسؤولية الكاملة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ” في كل ما يحدث على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة من خروقات تمس الاستقرار المادي والنفسي للعاملات والعمال”.