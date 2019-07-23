شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحاول تناطح ترمب: إذا عاقبتنا أمريكا على S-400 سننتقم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة) أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن بلاده سترد على ما وصفه بتهديد أمريكي غير مقبول بفرض عقوبات على أنقرة لشرائها الدفاعات الصاروخية الروسية (إس - 400). وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد تجنب مثل هذه الإجراءات. وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: «إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفاً عدائياً ضدنا فسنتخذ إجراءات انتقامية كما أبلغناهم. هذا ليس تهديداً أو خدعة». وأضاف: «لسنا الدولة التي تنحني أمام من يظهرون العداء لتركيا». وزاد: «ترمب لا يريد فرض عقوبات على تركيا، ويقول باستمرار إن إدارته والإدارة الأمريكية السابقة مسؤولتان أيضاً عن عدم تمكن تركيا من شراء المنظومة الدفاعية الصاروخية الأمريكية باتريوت». وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ استبعاد تركيا من برنامج الطائرة الشبح إف - 35، وهي أكثر المقاتلات تطوراً في الترسانة الأمريكية، ويستخدمها حلف شمال الأطلسي ودول أخرى.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أن بلاده سترد على ما وصفه بتهديد أمريكي غير مقبول بفرض عقوبات على أنقرة لشرائها الدفاعات الصاروخية الروسية (إس - 400). وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد تجنب مثل هذه الإجراءات. وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية: «إذا اتخذت الولايات المتحدة موقفاً عدائياً ضدنا فسنتخذ إجراءات انتقامية كما أبلغناهم. هذا ليس تهديداً أو خدعة». وأضاف: «لسنا الدولة التي تنحني أمام من يظهرون العداء لتركيا». وزاد: «ترمب لا يريد فرض عقوبات على تركيا، ويقول باستمرار إن إدارته والإدارة الأمريكية السابقة مسؤولتان أيضاً عن عدم تمكن تركيا من شراء المنظومة الدفاعية الصاروخية الأمريكية باتريوت». وكانت واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبدأ استبعاد تركيا من برنامج الطائرة الشبح إف - 35، وهي أكثر المقاتلات تطوراً في الترسانة الأمريكية، ويستخدمها حلف شمال الأطلسي ودول أخرى.

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