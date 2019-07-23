شكرا لقرائتكم خبر عن «إخونجي» سوري يهين اللاجئين في تركيا.. وناشطون: هذا مرتزق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

أشعل قيادي في جماعة الإخوان المسلمين السورية وسائل التواصل الاجتماعي، بتغريدة وبخ فيها اللاجئين السوريين في تركيا على عدم احترامهم للقوانين التركية، بل ذهب القيادي ملهم الدروبي باللوم على اللاجئين بالقول «عليكم احترام أصول الضيافة»؛ بالإشارة إلى عدم وجود اللاجئين السوريين في تركيا بطريقة رسمية.

كانت هذه التغريدة كفيلة بإشعال الانتقادات على ملهم الدروبي وهو رجل أعمال يحمل الجنسية التركية، وأحد أعضاء مجلس إدارة جامعة رشد التابعة للإخوان المسلمين في تركيا.

وقال الدروبي في تغريدته «استقبلتُ في بيتي ضيفاً وقمتُ بواجبي نحوه فترةً طويلة أعامله كما أبنائي بل أحياناً أفضله عليهم، لكنه للأسف لا يحسن التصرف جهلاً منه أو طمعاً من ذويه، وقد طال العهد وضاقت ذات يدي وهو لا حس ولا ذوق، بماذا تنصحوني أن أفعل؟».

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وفي تغريدة أخرى، زادت الطين بلة وبخ الدروبي السوريين في تركيا قائلاً «تصرفوا بجهل أو طمع» جاء في سياق تعليقه على التطورات المتسارعة بخصوص وضع السوريين في تركيا، بخاصة في إسطنبول، في الوقت الذي تم فيه ترحيل عدد كبير من السوريين إلى بلادهم بعضهم لمخالفة الإقامة «الكملك» والبعض الآخر دون أسباب واضحة.

تغريدات الدروبي المسيئة للسوريين، لقيت ردود فعل واسعة من المغردين السوريين والسياسيين أيضا، إذ اعتبروا أن هذه التغريدة نوع من النفاق للدولة التركية والمحاباة. وقالت عضو هيئة التفاوض مرح البقاعي ردا على تغريدة الدروبي المسيئة، إن عضو الجماعة أهان السوريين بهذه التغريدات، مشيرة إلى أن قوانين حماية اللاجئين معروفة في دول العالم.

واعتبر نشطاء أن مواقف الإخوان المسلمين المخزية من اللاجئين وصمة عار على جبين الجماعة، معتبرين أن مثل هذه الشخصيات مرتزقة على حساب الشعب السوري.