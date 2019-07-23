شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الحمدين يكتفي بالقلق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهيم الحامد (جدة)

أثبتت الأحداث على الساحة الإقليمية والعربية والإسلامية أن النظام القطري خارج عن السرب تماما ومواقفه تتماهى مع الأنظمة المعادية في القضايا التي تتعلق بالأمن والسيادة حيث يمضي نظام الحمدين في إثارة الفتن وتأجيج الصراعات والحروب ويدعم نظام خامنئي والمليشيات الإرهابية وفقد مصداقيته أمام شعبه وفي محيط المجتمع العربي والدولي لرفضه الالتزام بقرارات الشرعية؛ فضلا عن تجاهله لما يجري في مياه الخليج من قبل النظام الإيراني من استهداف للسفن في مضيق هرمز ومياه الخليج.

ويبدو أن نظام الحمدين يتناسى ويتعمد التجاهل لمعرفة ما يحدث في مياه الخليج من صلف وعنجهية إيرانية أحدثها احتجاز ناقلة بريطانية في عرض مياه الخليج العربي..

العالم يغلي بسبب تصرفات النظام الإيراني الذي بعد أن أهلك الحرث والنسل في سورية والعراق ولبنان واليمن؛ بدأ في الاٍرهاب البحري.. وفِي سياق هذه الأزمة التي وضعت المنطقة على سفير الحرب؛ اكتفت الخارجية القطرية في بيان أصدرته أمس الأول؛ على استحياء بعد عدة أيام من اختطاف الناقلة البريطانية قائلة إننا تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، معبرة عن قلقها وهي تعي جيدا أن القوات الأمريكية والبريطانية متأهبة والأصابع على الزناد إلا أن عمالة النظام القطري وارتهانه القرار الايراني؛ يمنعه من اتخاذ موقف واضح وحازم ضد العربدة الإيرانية.

ويأتي بيان الخارجية القطرية بينما تتصاعد حدة التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة ومن ورائها القوى الغربية، في الوقت الذي تبرز فيه الأهمية الحقيقية لمضيق هرمز، الممر المائي الإستراتيجي الذي يعبر منه نحو خُمس كميات النفط المستهلَكة عالميا، وقد ارتفعت موجة التصعيد مع احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط بريطانية في المضيق، قال إنها خرقت لوائح تتعلق بالمرور.

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كما تأتي التطورات الأخيرة في إطار تهديدات إيرانية قديمة ومتوالية بإغلاق «هرمز» مؤخرا على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي هدد بإحكام السيطرة على المضيق ومنع تصدير نفط الخليج إلى العالم، وتبعتها تصريحات مشابهة لعدد من القادة العسكريين في الحرس الثوري الإيراني.

لقد فقد نظام الحمدين؛ سيطرته على القرار وأصبح تابعا لنظام قم وتعتقد أنه باتخاذها لمثل هذه المواقف المعيبة سوف يجعلها آمنة فى حين كل يوم يمر تخسر فيها أشقاء أصدقاء جددا؛ وستجد نفسها وحيدة من النظام الإيراني المتآكل.. وسيكون حالها بِمَا يقال «المتغطي بخامنئي عريان».

وعكست مواقف نظام الحمدين تناغما علنيا وسريا في وجهات النظر وتنسيقا واضحا بين نظام الملالي في طهران وتنظيم «الحمدين» في الدوحة، الأمر الذي يؤكد المؤكد حول حجم التورط القطري في دعم نظام طهران وأذرعه ومليشياته في المنطقة.

العالم يغلي من شدة الأزمة في الخليج والقوات الأمريكية والبريطانية في حالة تأهب... وهرمز محاصر... والدوحة تكتفي بالقلق والأسف.. إنه نظام الحمدين..