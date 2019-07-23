شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إرهابي يوقع 45 قتيلاً وجريحاً في مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)

أعلن مسؤولون طبيون مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 28 آخرين في انفجار قنبلة أمس (الإثنين) خارج فندق قرب المطار الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنى الهجوم حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة.

وقالت نورا حسن التي تعمل ممرضة في مستشفى المدينة بمقديشو إن المستشفى استقبل 17 جثة و28 مصابا بينهم 17 في حالة خطرة، وقال فرح حسين، وهو صاحب متجر شهد الهجوم، إن القنبلة انفجرت عند نقطة التفتيش الأولى على الطريق المؤدي إلى المطار.