شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب قطر يطال مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، عن تسجيل صوتي للسفير القطري يؤكد تورط الدوحة في تفجيرات مقديشو، مشيرة إلى أن التسجيل يكشف تنفيذ متطرفين تفجيرات في الصومال لصالح قطر.

وأكدت الصحيفة أمس (الإثنين)، أن قطر استخدمت متطرفين لتنفيذ هجمات بهدف طرد منافسيها من الصومال.

وذكرت «نيويورك تايمز»، أن رجل أعمال مقرباً من أمير قطر أكد أن مسلحين فجروا في بوساسو لصالح الدوحة.

ووفقاً للصحيفة، فإن السفير القطري ورجل الأعمال المقرب من أمير قطر لم ينفيا التسجيل الصوتي، وقالا إنهما كانا يتحدثان في التسجيل كمواطنين، بينما لم يعترض السفير القطري على فكرة أن الدوحة لعبت دوراً في تفجيرات الصومال.