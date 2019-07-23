ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق على الموازنة

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واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الإثنين التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على موازنة ستعزز الانفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب انه "تم ابرام اتفاق" بين البيت الابيض وكبار الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة" بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية اضافة مئات مليارات الدولارات الى الدين العام.