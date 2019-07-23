اخبار العالم

ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق على الموازنة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الإثنين التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين على موازنة ستعزز الانفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وغرّد ترمب انه "تم ابرام اتفاق" بين البيت الابيض وكبار الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة" بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.

ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية اضافة مئات مليارات الدولارات الى الدين العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا