تخفيضات هوم بوكس على الأثاث والمفروشات من موقع الموفر

اليوم سنتعرف على تخفيضات هوم بوكس التي تهم مجال الأثاث والمفروشات لتتمكنوا من توفير المال عندما تخططون لتغيير ديكور المنزل.

يعتبر هوم بوكس أحد أفضل المتاجر الموجودة في الإمارات العربية المتحدة التي توفر الكثير من المنتجات والسلع الرائعة التصميم التي تلبي احتياجات جميع العملاء الراغبين في تجديد منزلهم أو مكتبهم.

حيث يبحث العديد من المتسوقين على التصاميم الجديدة المناسبة لطبيعة الحياة العصرية.

يجد العملاء كل ما قد يرغبون فيه من غرف المعيشة، غرف الطعام والحمام، غرف النوم والمطبخ والمكتب.

تساعدك تخفيضات هوم بوكس على تطبيق أفكار التصميم بكل حرية بفضل عدد المنتجات التي تجاوز 4000 منتج متوفر على الموقع الالكتروني.

إذا كنت لا تفضل الشراء من الانترنت، هناك أكثر من 20 محل تجاري لهوم بوكس في 3 دول.

هذه فرصة جد رائعة لتجعل منزلك أكثر جمالا بفضل مفروشاتهومبوكس الحديثة والذكية.

تابع أيضا موقع الموفر للتعرف على أحدث كوبوناتخصمهومبوكس والتي تبدأ من 5% والتي يتم تجديدها باستمرار من قبل فريق موقع الموفر.

تخفيضات هوم بوكس من موقع الموفر

حتى الآن، تم نشر بعض عروضهومبوكس فقط على موقع الموفر والتي تتمثل في:

خصماضافيمنهومبوكسعبراستخدامبطاقةائتمانالتابعةلبنكابوظبي 5%

خصوماتحتى 50% تزيلعلىجميعاثاثالمنزلوكوبون 5% خصممنهومبوكس

العروض عبارة عن رابط فقط يتم تفعيل التخفيض فور النقر عليه وليس كوبونخصمهومبوكس عبارة عن رمز يمكن نسخه ولصقه.

Advertisements

مميزات تخفيضات هوم بوكس

هناك العديد من فوائد التسوق من موقعهومبوكس التي يمكن تلخيصها في ما يلي:

تخفيضات مذهلة

يمكن في بعض مواسم التخفيضات أو الأعياد أن تصل عروض أثاثهومبوكس حتى 50% أو أكثر عند إعادة تجهيز المنزل أو المكتب.

خدمة تسليم سريعة

يمكنك من الحصول على توصيل مجاني لجميع سلعك التي تشتريها خلال موسم تخفيضات هوم بوكس، شرط أن تتجاوز قيمتها 200 درهم أو 200 ريال سعودي على الطلبيات من مختلف دول الشرق الأوسط.

عرض الاشتراك

للحصول على قسيمة بقيمة 50 درهم من هوم بوكس، ما عليك سوى الاشتراك في النشرة البريدية في موقعهم لتتوصل بآخر العروض والصفقات.

أحدث كوبوناتهومبوكسمن موقع الموفر

يمكنك التحقق من موقع الموفر الآن للتحقق من أحدث كوبونات وعروض هوم بوكس والعديد من العلامات التجارية الأخرى والمتاجر الإلكترونية.

يعمل فريق موقع الموفر من نشر العروض بشكل دوري، إلى جانب مراجعتها وتحديثها في حالة انتهاء مدة صلاحيتها للتأكد من عدم تضييع العملاء الوقت وحصولهم على صفقات رابحة.

كيفية استخدام كود خصم هوم بوكس

للاستفادة من مختلف تخفيضات هوم بوكس، يكفي أن تتبع المراحل البسيطة التالية فقط:

بداية، قم بزيارة موقع الموفر وتصفح عروض وكوبونات هوم بوكس التي يتم نشرها

اختر أحدث العروض التي تناسب حاجتك وتوفر عليك الكثير من المال

إذا كان العرض عبارة عن كوبون، فيكفي أن تنقر فوق احصل على الكوبون أو انقر فوق الرابط ليتم تفعيل الصفقة مباشرة

توجه الآن لمتجر هوم بوكس واختر أفضل المفروشات والأثاث التي ترغب في شرائها وإضافتها لسلة التسوق الخاصة بك

قبل أن تدفع ثمن المنتجات التي اشتريتها، قم بلصقخصمهومبوكس الذي أخذته من موقع الموفر في الخانة المخصصة له وانقر فوق تطبيق

تحقق من الكوبون قد اشتغل وأن الثمن قد انخفض مقارنة بالسابق

أتمم عملية التسوق وقم بدفع المستحقات التي تظهر في صفحة الدفع

من غير تخفيضات هوم بوكس، هناك العديد من ميزات التسوق من هذا المتجر والتي تتمثل في تعدد طرق الدفع الآمنة التي تناسب الجميع.

إلى جانب استرجاع المنتجات في حالة وجود أي عيوب تصنيعية بعد وصولها لمنزلك أو التي تظهر خلال فترة الضمان التي قد تصل حتى عامين.

أخيرا، ندعوكم لمتابعة موقع الموفر بشكل دائم للتعرف على أحدث عروض هوم بوكس وتخفيضات العديد من المتاجر الإلكترونية المشهورة في الوطن العربي.

Advertisements