اجتماع لبحث إنهاء إجراءات ملف تقنين أراضي الدولة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن ملف تقنين واضعي اليد له أولوية قصوى في العمل، للحفاظ على حقوق الشعب.

جاء ذلك خلال ترأسه مساء أمس الاثنين، اجتماع لجنة تقنين واضعي اليد بالمحافظة بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للوقوف على آخر مستجدات الموقف بمركزي الخارجة وباريس، وبحث مع اللجنة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه اللجنة أثناء أداء مهاها للعمل على حلها.

وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، موجهًا بزيادة أعداد العاملين لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

كما وجه الزملوط، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة أشكال التعدي على الأراضي خاصة التي لم تسدد الرسوم المقررة، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المستحقة علي أقساط وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم.