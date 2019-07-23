التدريب على الواقع الافتراضي والبعد السابع لأول مرة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بدء التدريب على استخدام تقنيات البعد السابع "7D" لعمل الشروحات الشبه حقيقية أمام الطلاب بنظرية الواقع الملموس، حيث جرى عقد مؤتمر لإفادة جميع الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وقال التداوي، في بيان صحفي، مساء أمس الاثنين، إنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادي الجديد، بدعم العلم والمنظومة التعليمية على أرض المحافظة جري عقد مؤتمر تعليمي حاضرت فيه مي محمد عبداللطيف المدرب المعتمد لدي ميكروسوفت والحاصلة على اعتماد تدريبي من سنغافورا.

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أكد التداوي، شرح الواقع (الافتراضي – المعزز – المختلط) وأحدث التقنيات التي توصل إليها العلم الحديث لعمل الشروحات التوضيحية للطلاب البعد السابع "7D" خلال المؤتمر الطلابي بمركز العلوم الاستكشافي بالخارجة واستعراض الشرح النظري المطوّر والمدعّم بالمواد الفيلمية الخاصة بالواقع الافتراضي بنظارة ( الواقع الافتراضي).

أوضح التداوي، أنه جرى عرض شواهد وأدلة لأنواع الواقع الافتراضي، مقترنة بالشروحات العملية بالفيديو والمشاهدة الحية أمام الطلاب والاستخدام الفعلي للمجسمات ( المكعب " Merge Cube " – أوراق العمل ) وجرى تمرير النظارة المستخدمة على الحضور واستخدم الطلاب بأنفسهم نظارة الواقع الافتراضي والمكعبات وأوراق العمل تأكيدًا لهذا المجال الجديد.

وأفادت مني عبداللطيف المحاضر في المؤتمر إلى الفائدة العلمية والتعليمية التي تعود على الطلاب من تطبيق هذه التقنية في الشروحات والتعليم كما أثنى الحضور من أولياء الأمور والطلاب على هذا العمل المتميز متمنين التطبيق الفعلي داخل المدارس.