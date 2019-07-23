الجيش الليبي يصدر تعليمات باقتحام وسط العاصمة طرابلس

أصدر آمر غرفة العمليات المتقدمة في الجيش الليبي ، اللواء صالح عبودة، أمرًا لكافة القوات التابعة للجيش الليبي، والمتواجدة بمحاور طرابلس، بالتقدم لتنفيذ المهمة الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

ووفقًا لمقطع مصور نشرته العديد من الصفحات الداعمة للجيش الليبي، يسمع فيه بوضوح النداء الموجه لكافة قوات الجيش بضرورة التحرك، وتنفيذ الأوامر الخاصة باقتحام وسط العاصمة طرابلس

ووفقًا لمصادر عسكرية ليبية ، فإن كافة القوات بدأت بالتقدم من جميع المحاور تنفيذًا للتعليمات بشأن المرحلة الأخيرة من تحرير طرابلس، وبإسناد من قوات الطيران الجوي.

يذكر ان قوات المشير خليفة حفتر قررت مهاجمة العاصمة الليبية طرابلس منذ يوم 4 افريل 2019