خلال 2019.. 9 ملايير للمواقع الأثرية

كشفت وزارة الثقافة وجود تحوّل جذري في تثمين المواقع الأثرية بالمغرب، من خلال المداخيل المالية التي أصبح المغرب يحققها من خلالها.
وقالت الوزارة إنها سجلت ارتفاعا مهما في مداخيل مجموع المواقع الأثرية بمختلف جهات المملكة، في الفترة الممتدة ما بين يناير والنصف الأول من يوليوز 2019، حيث بلغت ما قدره 90 مليون درهم (9 ملايير سنتيم)، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، والتي سُجل فيها أقل من 6 ملايين درهم.
وجاء الارتفاع نتيجة تزايد عدد زوار المواقع الأثرية بالمملكة خلال النصف الأول من سنة 2019، حيث ناهز مليونا ونصف مليون زائر في الفترة الممتدة بين يناير والنصف الأول من يوليوز، أي بزيادة قدرها 155 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016.
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