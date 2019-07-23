فاجعة مدينة الملاهي بطنجة.. مسؤول يُوضح: اللعبة لم تسقط وكل ما تم ترويجه شائعات-فيديو

فيديو: يونس الميموني

كشف جلال رشيد، المسؤول عن حديقة الألعاب بطنجة، اليوم الاثنين، أن كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لسقوط عجلة الألعاب لا أساس له من الصحة.

وأضاف رشيد، أن خصوم الشركة ينشرون الإشاعة بين الناس من أجل النيل من سمعتها، مشيرا أن الركاب هم من تسببوا في الحادثة بعدما شعر أحدهم بالخوف وخرق قوانين اللعبة، بحيث قفز من العجلة، ما خلف حالة من الارتباك حيث تبعه عدد من الركاب.

وأبرز المسؤول ذاته، أن الآلية سليمة، والشركة قامت بإشعار السلطات واتصلت بعناصر الوقاية المدنية فور وقوع الحادثة، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.