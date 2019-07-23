المرتبة الثالثة عربيا.. تتويج تلاميذ مغاربة في الأولمبياد الدولية للرياضيات

احتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيا، والثالثة عربيا، مع الرتبة 64 عالميا، في منافسات الأولمبياد الدولية في الرياضات، التي تنتهي فعالياتها، اليوم الاثنين في مدينة باث البريطانية.

وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن الفريق الوطني المدرسي، المشارك في الدورة 60 من الأولمبياد، حصل على ميدالية برونزية، وأربع ميزات شرف، مكنته، من تحسين ترتيبه بـ9 نقاط مقارنة مع دورة 2018، التي نُظمت في رومانيا.

وضم الفريق المغربي ضمن المنافسة الدولية، متباريتين، وأربعة متبارين، وجاءت النتائج كالتالي: التلميذ زياد الدين أومزيل من جهة الرباط سلا القنيطرة، فاز بالميدالية البرونزية، بعد حصده لـ 22 نقطة، وحاز الميزة الشرفية كل من التلميذتين مريم الخطري بـ11 نقطة، من جهة الدارالبيضاء – سطات، وإيناس البوزيدي التيالي بـ10 نقاط، من جهة فاس مكناس، بينما ذهبت 16 نقطة، و12 نقطة على التوالي للتلميذين مروان شافي، وزكرياء أجرعام، من جهة الرباط سلا القنيطرة.

يذكر أن فعاليات الدورة الستين من الأولمبياد الدولية، في الرياضيات، انطلقت الأحد 14 يوليوز الجاري، في المملكة المتحدة، واستمرت إلى غاية، اليوم الاثنين، بمشاركة ما يناهز 670 متباريا من 112 بلدا.

وفي هذه الدورة، بلغ رصيد المغرب الإجمالي، منذ أول مشاركة له في الأولمبياد الدولية للرياضيات عام 1983، 4 ميداليات فضية، و34 نحاسية، وميدالية برونزية، و69 ميزة شرفية.

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مع الرتبة 64 عالميا، في منافسات الأولمبياد الدولية في الرياضات، التي تنتهي فعالياتها، اليوم الاثنين في مدينة باث البريطانية.

وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فإن الفريق الوطني المدرسي، المشارك في الدورة 60 من الأولمبياد، حصل على ميدالية برونزية، وأربع ميزات شرف، مكنته، من تحسين ترتيبه بـ9 نقاط مقارنة مع دورة 2018، التي نُظمت في رومانيا.

وضم الفريق المغربي ضمن المنافسة الدولية، متباريتين، وأربعة متبارين، وجاءت النتائج كالتالي: التلميذ زياد الدين أومزيل من جهة الرباط سلا القنيطرة، فاز بالميدالية البرونزية، بعد حصده لـ 22 نقطة، وحاز الميزة الشرفية كل من التلميذتين مريم الخطري بـ11 نقطة، من جهة الدارالبيضاء – سطات، وإيناس البوزيدي التيالي بـ10 نقاط، من جهة فاس مكناس، بينما ذهبت 16 نقطة، و12 نقطة على التوالي للتلميذين مروان شافي، وزكرياء أجرعام، من جهة الرباط سلا القنيطرة.

يذكر أن فعاليات الدورة الستين من الأولمبياد الدولية، في الرياضيات، انطلقت الأحد 14 يوليوز الجاري، في المملكة المتحدة، واستمرت إلى غاية، اليوم الاثنين، بمشاركة ما يناهز 670 متباريا من 112 بلدا.

وفي هذه الدورة، بلغ رصيد المغرب الإجمالي، منذ أول مشاركة له في الأولمبياد الدولية للرياضيات عام 1983، 4 ميداليات فضية، و34 نحاسية، وميدالية برونزية، و69 ميزة شرفية.