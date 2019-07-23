يوفنتوس يضع شرطا أمام مانشستر يونايتد لقاء ديبالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي وضع شرطا مقابل التخلي عن نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "مترو"، إن يوفنتوس مستعد لبيع ديبالا، مقابل مبلغ يتراوح بين 70 و90 مليون جنيه إسترليني.

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سيسعى لضم ديبالا في حال رحل روميلو لوكاكو أو بول بوغبا، حيث يراه لاعبًا مهمًا وسيتطور بقوة.

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وارتبط لوكاكو مؤخرًا بالرحيل إلى صفوف إنتر ميلان، بينما يسعى ريال مدريد للظفر بخدمات بول بوغبا هذا الصيف.

يُذكر أن اليونايتد ليس النادي الوحيد المهتم بضم ديبالا، حيث أبدى باريس سان جيرمان وإنتر ميلان أيضا اهتمامهما به.

ويسعى سولسكاير لتدعيم صفوف الشياطين الحمر بقوة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.