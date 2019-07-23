باريس سان جيرمان يتخذ إجراءات ضد نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد انتهاج سياسة مختلفة مع نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن وصول نيمار للفريق، متأخرا بأسبوع عن موعد انطلاق التدريبات، أدى لإشعال غضب المدير الرياضي الجديد، ليوناردو، الذي هاجم الدولي البرازيلي أمام باقي عناصر الفريق.

وأبرزت أن هذا التعامل غريب مع نيمار في باريس، حيث كان اللاعب قد طالب بتعامل خاص، كأحد شروط انتقاله من برشلونة إلى صفوف سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو وجه إنذارا شفويا قاسيا لنيمار، وطالب اللاعب بتقديم اعتذار رسمي.

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كما أن نيمار، المعروف بعدم التزامه بمواعيد التدريب، تنتظره أقصى عقوبة مالية.

ويبدو أن النادي الباريسي قرر تغيير نهجه مع النجوم عموما، فلم يعد ضروريا حضور لاعبيه الكبار، على غرار أنخيل دي ماريا وكافاني، حين يعتزم ليوناردو إلقاء كلمته أمام عناصر الفريق.

كما طالب ليوناردو باقي اللاعبين، بحل نزاعاتهم الشخصية مع نيمار بشكل مباشر وشخصي، دون اللجوء إلى إدارة النادي.

ويأتي ذلك في ظل تكهنات وغموض حول مستقبل النجم البرازيلي، الذي تحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبته في العودة إلى برشلونة.