قرقاش: حمد بن جاسم عراب الفوضى في ليبيا وسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم كان سباقاً في توجهاته ومنها التحريض على الفوضى".

وكتب "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقاً في توجهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا".

وأضاف "ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطول قطر".