ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق حكومي جديد

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العين الإخبارية - وكالة الأنباء الفرنسيةالثلاثاء 2019/7/23 02:05 ص بتوقيت أبوظبي
اجتماع سابق بين ترامب ومسؤولين أمريكيين بشأن الموازنة - أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين لتجنب إغلاق حكومي جديد.
وقال ترامب في تغريدة له: "إنه تم الاتفاق على موازنة ستعزز الإنفاق الفيدرالي وتعلّق العمل بسقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأضاف أنه "تم إبرام اتفاق" بين البيت الأبيض وكبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة" بدون معوقات يمكن أن تحرف هذا التشريع عن مساره.
ووصف الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، فيما ظهرت معارضة بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية إضافة مئات مليارات الدولارات إلى الدين العام.
ووقّع الرئيس الأمريكي يناير/كانون الثاني الماضي اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض حينها.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الإغلاق الجزئي بعد الإخفاق في تمرير ميزانية العام المالي الجاري، ويؤثر على 9 من 15 وزارة اتحادية وعشرات الوكالات ومئات الآلاف من العاملين في الحكومة.
ومن الوزارات التي تعاني من غياب التمويل وزارات العدل والأمن الداخلي والداخلية والخزانة، أما الوكالات المستقلة المتضررة من الغلق فأهمها هيئة الأوراق المالية.
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