شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصف قرقاش وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، بعراب سياسات الظاهر والباطن، والمُحرض على الفوضى في سورية وليبيا.

وأوضح قرقاش أن الوزير القطر الذي وصفه بـ«القريب البعيد»، كان دائماً سباقاً في توجهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): « ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر».