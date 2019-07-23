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هكذا وصف قرقاش وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، بعراب سياسات الظاهر والباطن، والمُحرض على الفوضى في سورية وليبيا.

وأوضح قرقاش أن الوزير القطر الذي وصفه بـ«القريب البعيد»، كان دائماً سباقاً في توجهاته، ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): « ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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