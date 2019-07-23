شكرا لقرائتكم ظريف يدعي: ناقلة النفط البريطانية كانت تبحر بشكل غير آمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ادعى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن بلاده احتجزت ناقلة النفط التي كانت تحمل علم بريطانيا الأسبوع الماضي لأنها كانت تنتهك "قانونا دوليا بشأن الإبحار الآمن" في مضيق هرمز.

وفي تصريحاته له خلال زيارته لنيكاراغوا، قال ظريف إن السفينة البريطانية "أطفأت إشارتها" لمدة أطول من المسموح به و"كانت تمر عبر قنوات خاطئة".

من جهة أخرى، أكد ظريف أن "إيران لا تريد المواجهة" مع بريطانيا في قضية الناقلتين النفطيتين، وذلك في تصريح توجّه فيه إلى بوريس جونسون الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة البريطانية.

وقال ظريف للصحافيين في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا حيث يجري زيارة رسمية "من الأهمية بمكان أن يدرك بوريس جونسون لدى دخوله 10 دواننغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة البريطانية) أن إيران لا تسعى للمواجهة، وأنها تريد "إقامة" علاقات طبيعية مبنية على الاحترام المتبادل"، بحسب زعمه.

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يذكر أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أشاروا في السابق إلى أن السفينة "ستينا إمبرو" احتجزت واقتيدت إلى ميناء إيراني ردا على دور بريطانيا في احتجاز ناقلة ضخمة كانت تحمل النفط الإيراني قبل أسبوعين.

بريطانيا تطالب بالإفراج الفوري

من جهة أخرى، طالب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، مجددا، الاثنين، إيران بالإفراج الفوري عن الناقلة البريطانية وطاقمها. وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه إذا استمرت إيران في التصعيد سيقابل بحضور عسكري بريطاني ضخم في الخليج.

وأعلن هانت داخل البرلمان البريطاني عن وصول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع، موضحاً أن "مهمتنا هي ضمان حرية الملاحة البحرية".

وقال وزير الخارجية البريطاني إن "دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي".

وأعرب هانت عن أمله في عدم رؤية أي مواجهة مع إيران.