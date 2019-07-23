مسؤول إيراني يؤكد توجه السعودية للإنسحاب من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشف مسؤول إيراني عن تغيير قادم في السياسية السعودية تجاه ابرز القضايا العالقة على الساحة وذلك اسوة بما حصل في الامارات.

واشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، الى إن السعودية باتت تتجه نحو إزالة التوتر، وتغير نهجها بجدية.

وقال: إن “الأخطاء التي ارتكبت في الخليج كحرب اليمن، خلقت مستنقعا للقوات السعودية والإماراتية، وقد شهدنا مؤخرا تغير موقف الإمارات واتجاه بوصلتها نحو الانسحاب من التحالف ، ويمكن القول إن سلسلة هذه التطورات أدت إلى تغيير نهج السعودية”، كما تطرق إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في ميناء جدة.

وشدد حسيني على أن “توترات المنطقة لا تصب في مصلحة أحد، بما يشمل السعودية، التي اضطرت إلى شراء المعدات العسكرية والأسلحة، وتكبدت خسائر وأضرارا”، مشيرا إلى أن “تعاون الرياض مع الولايات المتحدة مستمر على أساس الاتفاقيات والعقود السابقة”.

وختم حسيني بالقول إنه “عادة ما تتم المفاوضات وإزالة التوتر بخطوات صغيرة، داعيا وزارة الخارجية الإيرانية إلى العمل بشكل نشط في هذا الاتجاه”.