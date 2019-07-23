مغرد سعودي يشن اعنف هجوم على نظام سلمان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض :

تتواصل ردود الفعل السعودية الغاضبة نتيجة قيام النظام السعودي بإستقطاب اعداد جديدة منالقوات الامريكية الى الاراضي السعودية.

وعلق المغرد المعروف المهندس علي السعدي، على هذه الخطوة بشن هجوم جديد على النظام السعودي والملك سلمان بن عبدالعزيز.

واكد في احدى تغريداته أن سماح سلمان بإدخال قوات أمريكية للسعودية جاء بهدف حماية قصوره وعرشه وليس حماية الشعب السعودي.. في اشارة منه كذلك الى حاجة السعوديين للحماية عقب الحرب التي ورطها لهم سلمان ونجله مع اليمن.

ودعا “السعدي” بزوال حكم سلمان

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وتابع ساخرا في تغريدة أخرى:”اتوقع هو أول سعودي كفيلة أمريكي بشكل رسمي”

وكانت السعودية أعلنت، الجمعة، موافقتها على استقبال قوات أمريكية على أراضيها، وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الخطوة تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، الخطوة في بيان، قالت فيه إنها سترسل قوات وموارد إلى السعودية لتقديم، رادع إضافي، في مواجهة التهديدات حسب وصفها، وذكر مسؤول أمريكي أن العملية ستشمل إرسال نحو 500 فرد من الجيش الأمريكي إلى السعودية.

وجاءت هذه الخطوة، بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح ثلاثة تشريعات، تحظر بيع القنابل الذكية للسعودية والإمارات، على خلفية انتهاكات البلدين لحقوق الإنسان واستهداف المدنيين في العدوان على اليمن.