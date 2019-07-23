أكد رئيس حزي التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في حديث تلفزيوني ان "ما يعنيني هو مصلحة ​الشعب اللبناني​ أولاً ولكن يهمني أيضاً أن يُعامل الفلسطيني كإنسان، علينا أن نحول دون تحويل ​المخيمات الفلسطينية​ إلى بؤر ​ارهاب​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: علينا أن نحول دون تحويل المخيمات الفلسطينية إلى بؤر ارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.