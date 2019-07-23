الأنباء: الحريري توقف مليا امام انسحاب ميقاتي من جلسة الموازنة وامتناع القوات عن التصويت

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ توقف مليا امام انسحاب رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ من جلسة التصويت على ​الموازنة​ وكذا امام امتناع جميع نواب "​القوات اللبنانية​" (15 نائبا) عن التصويت لها، ليدرك ان عليه رفع الصوت بعد اقرار الموازنة وترحيب ​البنك الدولي​ بها بمعزل عن الملاحظات، حيث يتعين وقف الامتناع الحاصل عن استئناف جلسات ​مجلس الوزراء​ لأن استمرار شل الحكومة ليس لمصلحة العهد ولا لمصلحة رئيسها شخصيا، ناهيك عن مقررات مؤتمر "سيدر" التي سلفت الموازنة من اجل الحصول عليها".

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