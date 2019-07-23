مصدر وزاري للقبس: مطلب ارسلان بتحويل قضية قبرشمون للقصر العدلي مدعوم من الرئيس عون

أكد مصدر وزاري لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "مطلب رئيس الحزب "الديمقراط اللبناني" ​طلال أرسلان​ بوضع حادثة ​قبرشمون​ على طاولة ​مجلس الوزراء​ للتصويت عليه "فإن نجح نجح وان سقط سقط"، انما هو بدعم وتأييد من ​رئيس الجمهورية​ الراغب هو الآخر بإخضاع هذا الملف للتصويت، بينما يعارضه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بشدة انطلاقاً من موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء".

ولفت المصدر الوزراي إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقف الى جانب رئيس الحزر "​التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في هذه المسألة، في رفضه وضع هذه الحادثة في عهدة ​المجلس العدلي​، بخلاف "​حزب الله​" الذي يقف مع حليفيه "​التيار الوطني الحر​" وطلال أرسلان".