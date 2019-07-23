أكد مصدر وزاري لصحيفة "القبس" الكويتية أن "مطلب رئيس الحزب "الديمقراط اللبناني" طلال أرسلان بوضع حادثة قبرشمون على طاولة مجلس الوزراء للتصويت عليه "فإن نجح نجح وان سقط سقط"، انما هو بدعم وتأييد من رئيس الجمهورية الراغب هو الآخر بإخضاع هذا الملف للتصويت، بينما يعارضه رئيس الحكومة سعد الحريري بشدة انطلاقاً من موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء".
ولفت المصدر الوزراي إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقف الى جانب رئيس الحزر "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في هذه المسألة، في رفضه وضع هذه الحادثة في عهدة المجلس العدلي، بخلاف "حزب الله" الذي يقف مع حليفيه "التيار الوطني الحر" وطلال أرسلان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر وزاري للقبس: مطلب ارسلان بتحويل قضية قبرشمون للقصر العدلي مدعوم من الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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