اخماد حريق في مكب للنفايات عند مدخل طيردبا

اخمدت فرق الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية حريقا اقدم مجهولون على اشعاله في مكب النفايات الواقع في البرج الشمالي عند مدخل طيردبا قرب الكتيبة الكورية، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة.
وكان قد شكا الاهالي من شدة الدخان المتصاعد من الحريق والروائح الكريهة.
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