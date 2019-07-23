اخماد حريق في مكب للنفايات عند مدخل طيردبا

اخمدت فرق ​الدفاع المدني​ و​كشافة الرسالة الاسلامية​ حريقا اقدم مجهولون على اشعاله في مكب ​النفايات​ الواقع في ​البرج الشمالي​ عند مدخل طيردبا قرب ​الكتيبة الكورية​، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة. وكان قد شكا الاهالي من شدة الدخان المتصاعد من الحريق والروائح الكريهة.

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