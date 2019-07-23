أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط . وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحراراة ورياح ناشطة أحيانًا. كما توقعت ان يكون الاربعاء صافٍ الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​. أما الخميس فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيًا أحيانًا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة شمال البلاد وارتفاعها بشكل محدود في ​البقاع الأوسط​، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.