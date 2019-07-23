علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنه "الى جانب المساعي الناجحة التي حققها مدير ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ بملف حادثة ​قبرشمون​ باشرت مراجع دينية درزية تحركا لعقد لقاء لرؤساء ​الطوائف​ اللبنانية، اسلامية ومسيحية، في دار ​طائفة الموحدين الدروز​ في ​بيروت​، لرعاية المصالحة بين طرفي النزاع في قبرشمون ​وليد جنبلاط​ و​طلال ارسلان​ تسريعا لاطلاق عجلة ​الحكومة​ وما ينتظرها من استحقاقات داهمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: مساع روحية درزية لرعاية مصالحة بين جنلاط وارسلان لاطلاق عجلة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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