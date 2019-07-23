ترامب: الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​الاقتصاد​ ال​إيران​ي وصل لمرحلة الموت"، مشيراً الى أن "أوضاع الاقتصاد الإيراني تزداد تفاقما، وأن إيران تعاني من فوضى شاملة".

ومؤخرا، توقع ​البنك الدولي​ أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمئة في 2019 مقابل انكماش مقدر 1.5 بالمئة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في عامي 2020 و2021.

وفي نيسان الماضي توقع "​صندوق النقد الدولي​"، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة في 2019 مقابل 3.9 بالمئة في 2018.