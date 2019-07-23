ترامب: الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أن "الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت"، مشيراً الى أن "أوضاع الاقتصاد الإيراني تزداد تفاقما، وأن إيران تعاني من فوضى شاملة".
ومؤخرا، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمئة في 2019 مقابل انكماش مقدر 1.5 بالمئة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في عامي 2020 و2021.
وفي نيسان الماضي توقع "صندوق النقد الدولي"، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة في 2019 مقابل 3.9 بالمئة في 2018.
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