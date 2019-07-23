القضاء الإيراني: تنفيذ حكم الإعدام بحق جواسيس المخابرات الأميركية قريبا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية ال​إيران​ية غلام حسين إسماعيلي أن "حكم ​الإعدام​ سينفذ قريبا بحق الإيرانيين المدانين ب​التجسس​، الذين خانوا الوطن".

وأشار إسماعیلي خلال حوار متلفز حول المعتقلين المدانين بتهمة التجسس، الى أنه "وفق الوثائق والأدلة المقدمة فإن المحكمة أدانت هؤلاء بتهمة التجسس إلى مستوى الإفساد في الإرض، حيث إنه قد طلب من المحكمة إصدار حكم الإعدام بحقهم، كما صدرت أحكاما بالسجن لمدد طويلة على عدد من هؤلاء المتهمين بالتجسس لصالح أجهزة التجسس الأميركية".

وأعلنت سلطات إيران، أنها اعتقلت 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية وحكم على بعضهم بالإعدام.

وأكدت الاستخبارات الإيرانية إنها فككت حلقة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، واعتقلت 17 مشتبها بهم.