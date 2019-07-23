العثور على غواصة فرنسية مفقودة منذ أكثر من 50 عاما

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عثر فريقُ بحث على مكان غواصة فرنسية مفقودة منذ أكثر من خمسين عاما.

وغردت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، على موقع تويتر اليوم الاثنين، معلنة خبر العثور على الغواصة، واصفة إياه بأنه "مدعاة للارتياح وانتصار تقني".

وكان هناك 52 بحارا على متن الغواصة "منيرفا" عندما اختفت على مقربة من ميناء تولون، على الساحل الفرنسي الجنوبي، في يناير/كانون الثاني عام 1968.

وباءت كل الجهود المبذولة في السابق للعثور على الغواصة بالفشل.

وكانت وزيرة الدفاع أعلنت تجديد جهود البحث عن الغواصة في وقت سابق من العام الجاري، في ظل تجدد المناشدات من العائلات المكلومة للعثور على ذويهم.

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وكتبت بارلي عبر تويتر: "عثرنا للتو على منيرفا. هذا نجاح يبعث على الارتياح وهو انتصار تقني. أفكر في شعور العائلات التي انتظرت طويلا هذه اللحظة".

وأفادت تقارير بأن فريق البحث الجديد عمد إلى إعادة تحليل بيانات الحادث حتى يتمكن من العثور على حطام الغواصة مستعينا في ذلك بتقنيات حديثة، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وصرح مسؤول في البحرية الفرنسية لم يكشف عن اسمه لوكالة الأنباء، بأن الكشف النهائي توصّل إليه قاربٌ تابع لشركة أوشن إنفينيتي الأمريكية الخاصة.

Getty Images

وعُثر على الغواصة المفقودة على مسافة 45 كم (30 ميلا) من تولون وتحت عمق 2370 مترا (7800 قدم) من سطح البحر.

ولم يُكشف أبدا عن سبب حادث فقدان منيرفا، الذي كان حلقة في سلسلة من الحوادث تعرضت لها غواصات عسكرية حول العالم في حقبة الستينيات من القرن الماضي.