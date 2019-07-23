يستضيف على الحجار وتامر عاشور.. مهرجان الأوبرا يبدأ فعالياته في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

انطلقت مساء اليوم الإثنين، أولى فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي في المسرح الروماني بالإسكندرية، في حفل كامل العدد والذي يقام تحت إشراف البيت الفني لدار الأوبرا، بحضور قيادات وزارة الثقافة المصرية.

وأحيت فرقة أيامنا الحلوة، بقيادة المايسترو محمد عثمان، أولى حفلات المهرجان الصيفي لدرا الأوبرا المصرية قدمت خلاله مجموعة من أشهر الأعمال الكلاسيكية لكبار المطربين والملحنين بالإضافة إلى أشهر موسيقى وأغاني الإعلانات في فترة الثمانيات والتسعينيات.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن برنامج المهرجان يشمل 25 حفلا متنوعا تعرض في المسرح الروماني، مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور.

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وأضاف في تصريح صحفي، أن المهرجان يستضيف عدد من النجوم المصريين والعرب من بينهم، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، إيمان البحر درويش، تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين، غالية بن على ومحمد محسن، مي فاروق.

كما تشارك في فعاليات المهرجان عدد من الفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة، منها "بلاك تيما، مسار إجباري، وسط البلد، أوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، "بغدادى بيج باند".

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية إعداد برنامج خاص لثورة 23 يوليو من خلال عدة أنشطة فنية وثقافية تضم ندوات ومحاضرات وأمسيات ثقافية تقام في جميع البيوت الفنية والمراكز الثقافية في كافة المحافظات.

وأعدت الوزارة للعام الجاري برنامجا خاصا لفصل الصيف، من خلال عدة أنشطة في كافة القطاعات الثقافية، يشمل عدة محافظات وتقرر أن يضم هذا العام لأول مرة مدينتي مرسى مطروح ورأس البر .