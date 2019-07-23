حركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير السيارة الملغومة بمقديشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو - (أ ش أ):

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتمردة مسئوليتها عن حادث تفجير السيارة الملغومة الذى وقع فى وقت سابق اليوم فى مقديشيو ، وأسفر عن مصرع 17 شخصا ، وفقا لمصادر طبية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) نقلا عن مصادر طبية أن الانفجار أسفر أيضا عن جرح 28 شخصًا نقلوا للمستشفيات للعلاج.

وكان الانفجار قد وقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية متمركزة على الطريق المؤدى الى المطار الدولى بمقديشيو.

ويأتى هذا الانفجار بعد أربعة أيام فقط من اغتيال مسئول كبير بمخابرات حركة "الشباب" المتمردة فى غارة أمريكية.