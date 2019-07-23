بالصور- ضبط نصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: شن قسم مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مباحث ومفتشى التموين حملة على الأسواق وأماكن تداول المنتجات الغذائية. وقال الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 463 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وشملت المضبوطات 248 كيلو لحوم مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف، و215 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأضاف "أبو المجد" أنه جرى تحرير محاضر جنح صحية للمخالفين، وجاري عرضها على النيابة العامة لتجري شئونها.

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