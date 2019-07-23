ارتفاع عدد قتلى تفجير مقديشو إلى 17 شخصًا

ارتفع عدد قتلى تفجير السيارة المفخخة الذي وقع في مقديشو الإثنين، إلى 17 شخصًا، بحسب مسؤولين في المستشفى، كما أصيب أكثر من 20 في الانفجار الذي أعلنت مسؤوليته حركة الشباب المسلحة.

وقال مدير مستشفى مدينة الرئيسية في العاصمة الصومالية، محمد يوسف: ”نُقلت جثث 17 شخصًا قتلوا في التفجير إلى مشرحة المستشفى، فيما تم إدخال 28 آخرين لإصابتهم بجروح مختلفة“.