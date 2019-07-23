اعتماد مندوب دائم لموريتانيا بمنظمة التعاون

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بجدة، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الموريتانية في جدة، أحمد محمود سويد أحمد الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لبلاده لدى المنظمة.
وناقش الأمين العام مع ضيفه سبل الدفع للأمام بالعلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وموريتانيا، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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