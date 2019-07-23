السفير العلي: طريق مكة تستهدف 225 ألف حاج

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمقر السفارة في العاصمة التونسية تونس، بمناسبة الاستعداد لإطلاق مبادرة طريق مكة في تونس، بحضور عدد من الإعلاميين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في تونس.
أولوية مطلقة
أوضح السفير العلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، مفيدًا بأن اختيار الجمهورية التونسية كأول بلد عربي لتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأكد أن راحة الحاج وكل ما يتعلق بأداء المناسك داخل المشاعر المقدسة هي أولوية مطلقة ومحل رعاية شاملة من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، وتندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
فريق المبادرة
استعرض السفير العلي تفاصيل مبادرة طريق مكة والأدوار التي يقوم بها فريق المبادرة في مطارات الدول الخمس المستفيدة منها، من أجل تسهيل إجراءات سفر الحجاج، مرورًا بوصولهم إلى المملكة عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، حيث رحابة الاستقبال، وصولًا إلى تأمين نقلهم على الحافلات إلى مقر إسكانهم والمتابعة معهم حتى يعودوا بإذن الله تعالى إلله بلدانهم سالمين.
الدول المستهدفة بالمبادرة
01 باكستان
02 بنجلاديش
03 إندونيسيا
04 ماليزيا
05 تونس
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