الملك لقابوس والسيسي: حريصون على تنمية العلاقات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

ذكرى يوم النهضة

بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لسلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسلطان قابوس، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

رقي وازدهار

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار. كما بعث ولي العهد، برقية مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.