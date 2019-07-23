5 قتلى في انفجار آلية مفخخة بمقديشو

أعلن مصدر أمني أن خمسة أشخاص على الأقل قد قتلوا، صباح أمس، في انفجار سيارة مفخخة على مقربة من حاجز مراقبة على الطريق المؤدية إلى مطار مقديشو.

وقال المسؤول الأمني الموجود في مكان وقوع الانفجار عبدالله أحمد، "رأينا السيارة المعادية عندما حاولت تجاوز السيارات الأخرى المصطفة من خلال الانحراف إلى يسار الطريق، وانفجرت بالقرب من فندق أفريك... أستطيع أن أؤكد مقتل خمسة أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا أمن على الحاجز".

وأضاف أن عددا كبيرا من الأشخاص كانوا موجودين في المنطقة، وأن بعض الأشخاص قتلوا أو أصيبوا في الانفجار، "لكن لا يتوافر لدينا العدد الدقيق للضحايا".

وأكد شهود أنهم رأوا عددا كبيرا من الأجسام، لكنهم لم يتمكنوا من القول هل هي لقتلى أو لجرحى فقط.

ولم يتم تبني الاعتداء على الفور، لكن حركة الشباب الإسلامية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة، هي التي تنفذ مثل هذه العمليات في العاصمة الصومالية.