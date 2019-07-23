السيسي: لن ننحني للإرهاب أبدا والشعب بطل معركة التنمية

تخريج الكليات العسكرية
وأكد الرئيس المصري خلال كلمته بحفل تخريج الكليات العسكرية أن مصر مستمرة في العمل والتطوير، إدراكا لحل الأزمات، واعتماد خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل ترتكز بالأساس على تطوير الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتابع: البطل هنا الشعب المصري الذي تحمل برنامج الإصلاح.
إصلاح اقتصادي
وأضاف الرئيس السيسي قائلا: «في كل مرة بنتكلم عن الإصلاح سواء إصلاح اقتصادي أو إصلاح منظومة الأمن ومكافحة الإرهاب البطل في المرتين هو الشعب المصري.. والأسر المصرية هي اللي بتقدم الشهداء.. والشعب المصري اللي بيقوم الدور كله.. ولكن المصريين هم اللي قدروا ينفذوا».
التهنئة والشكر
وقدم الرئيس السيسي التهنئة والشكر والاعتزاز للشعب المصري باسم كل مصري شريف على تحملهم من أجل بناء دولة عظيمة قوية «وهذا مسار ليس لنا خيار غيره.. سواء كان في مواجهة الإرهاب الذي لن ننحني له أبدا.. نحن قادرون بفضل الله سبحانه وتعالى.. واحنا إن شاء الله لا نخاف الموت مستعدين نقابله في أي وقت".
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