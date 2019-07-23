قرقاش: حمد بن جاسم عراب التحريض على الفوضى

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم كان سباقاً في توجهاته، ومنها التحريض على الفوضى في ليبيا وسوريا وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، واستقدام القوات الأميركية إلى قطر.

وقال معالي الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائماً سباقاً في توجهاته، ومنها استقدام القوات الأميركية إلى قطر، وتأسيس العلاقات مع إسرائيل، والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا، ملاحظاته اليوم من باب الاستهزاء، وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر».

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