وفاة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبوظبي (الاتحاد، وكالات) عبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تعازيه بوفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو. وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «حزين للغاية لوفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، القائد المتفاني وصديق حميم لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب عن خالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه».

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، وفاة مديرها العام الدبلوماسي الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقالت الأمانة العامة للوكالة في بيان للدول الأعضاء «بحزن عميق نود إبلاغ الدول الأعضاء بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو». وأشارت إلى أن أمانو كان ينوي توجيه رسالة إلى مجلس محافظي الوكالة لإعلان قراره التنحي عن منصبه قبل أن توافيه المنية.

وأوردت الأمانة العامة آخر عبارة كتبها أمانو في بيانه الذي تلاه أمام جلسة مجلس المحافظين الأخيرة، وأكد فيها أن الوكالة حققت خلال العقد الماضي نتائج ملموسة لتحقيق هدف «ذرات من أجل السلام والتطوير» وذلك بفضل «دعم الدول الأعضاء وتفاني موظفي الوكالة». وأعرب أمانو في كلمته تلك عن الفخر الشديد بالإنجازات التي تحققت وامتنانه للدول الأعضاء وموظفي الوكالة.

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