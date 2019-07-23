جمعية الصحفيين الإماراتية تؤكد رفضها التطبيع

دبي (الاتحاد) أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره الاتحاد العام للصحفيين العرب، وأكد أسفه الشديد لزيارة بعض الصحفيين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت الجمعية على عدم زيارة أي من الصحفيين الإماراتيين المنتمين للجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الكيان الإسرائيلي. وطالبت الجمعية اتحاد الصحفيين العرب بتوخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق منها للبيانات قبل إصدار مثل هذه النشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات زائفة وغير حقيقية وغير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. وحثت الجمعية جميع الأطراف على عدم الزج باسم الصحفيين الإماراتيين في زيارات وهمية وشائعات، مؤكدةً أن الصحفيين الإماراتيين متمسكون بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إقرار الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

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