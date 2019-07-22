كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولتون يشيد بجهود آمانو بشأن حظر الانتشار النووى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مستشار الأمن القومى الأمريكي جون بولتون، اليوم الاثنين بالجهود التي قام بها المدير العام الراحل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوكيا آمانو ، فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي.

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وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية ان بولتون – الذى يزور اليابان – اكد ان آمانو قام بجهود بطولية على مدار عقد من الزمان من رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تعزيز استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية .

وكان الدبلوماسي الياباني آمانو - الذي تولى منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009 - قد توفى عن عمر يناهز 73 عاما ، حيث كان يتمتع بخبرات واسعة فى مجالات نزع السلاح وحظر الانتشار النووي وقضايا الطاقة النووية .