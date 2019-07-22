لقجع: ” ميزانية الأهلي المصري ضعف الميزانية العامة التي تسير بها الكرة المغربية “

قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكطرة القدم، إن الميزانية العامة للكرة المغربية تبقى أقل بكثير من تلك التي تتمتع بها بلدان مجاورة لنا.

وصرح لقجع، خلال اللقاء التواصلي، الذي عقدته الجامعة، اليوم الإثنين، بمدينة الصخيرات، قائلا: ” إمكانياتنا تفوق مجموعة من الدول التي نتنافس معها، لكن ليعلم الجميع، بأن هناك بلدان نتنافس معها، عملت مجهودات جبارة، في حين كنا نحن في سباة عميق”.

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واعتبر رئيس الجامعة، بأن عدم قدرة المنتخبات والأندية المغربية في منافسة مجموعة من الأندية في البلدان الجارة، هي الإمكانيات المالية.

وقال بهذا الخصوص، ” لقد جالست رئيس نادي الأهلي المصري، خلال تواجدي في مصر، لقد أخبرني بأن ميزانية النادي تقدر بحوالي 120 مليون دولار، وهو ما يعني ضعف ميزانية الكرة المغربية عاكة “.