“كاف” يحدد موعد قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022

أعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، اليوم الاثنين، عن موعد سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قطر 2022.

وحدد “كاف”، الاثنين القادم موعدا لسحب القرعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في الإقصائيات الخاصة بالمونديال.

وتقام التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم على ثلاث مراحل، كما سبق وأعلن عن ذلك الاتحاد الإفريقي، علما أنه تم إعفاء 26 منتخبا الأعلى تصنيفا من الدور التمهيدي، على أن يخوض الدور ذاته 28 منتخبا، بنظام الذهاب والإياب.

وتنضم المنتخبات 14 المتأهلة إلى 26 التي تم إعفاؤها، لتشكل 40 منتخبا، تُقسم على عشر مجموعات، تتأهل المتصدرة منها لكل مجموعة، إلى لقاءات سد، تواجها خلالها الأعلى تصنيفا نظيرتها الأقل تصنيفا، بنظام الذهاب والإياب، لتتأهل في الأخير خمس منتخبات إلى مونديال قطر 2022.